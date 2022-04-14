У Міноборони просять жителів Києва почекати з поверненням до столиці

Міністерство оборони просить мешканців Києва, які через бойові дії виїхали з міста, відкласти повернення до столиці. Про це на Facebook написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"До Києва ще зарано повертатись. Трохи зачекайте. Станом на зараз зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Динаміка подій у найближчі тижні буде показовою", — написала Маляр.

Раніше з таким же проханням до киян звернувся і мер столиці Кличко.

"Друзі! Сьогодні ще рано масово повертатися додому, до Києва. Ми спираємось виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішня загроза ще досить велика. Це, по-перше, загроза ракетного обстрілу. А по-друге, триває розмінування прилеглих територій біля столиці, де, на жаль, вже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях. Наше ж ключове завдання – зберегти життя і спокій людей. Тому поки що поспішати з поверненням до столиці не потрібно", — написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Мер зазначив, що хоча у Києві поки що спокійніше, ніж було раніше, не варто забувати, що метою агресора була столиця.

"Військові стверджують, що агресор не покинув своїх планів і може почати їх реалізовувати у будь-який момент. Тому треба бути дуже обережними і прислухатися до рекомендацій військових", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, міська рада Бучі просить мешканців міста та прилеглих сіл не повертатися додому ще 1-2 місяці через велику кількість мін у районі міста.