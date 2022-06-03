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У Німеччині пасажирський поїзд зійшов з рейок: є загиблі та поранені (ФОТО)
У Німеччині в окрузі Гарміш-Партенкірхені пасажирський поїзд зійшов із рейок. Внаслідок аварії на залізниці є загиблі та поранені.
Про це повідомляє німецьке видання Merkur.
Зазначається, що кілька вагонів регіонального поїзда зійшли із рейок. Причини аварії поки невідомі, оскільки поїзд зійшов із рейок на відкритій ділянці на північ від Гарміш-Партенкірхена біля індустріального парку Лойзахауен.
Декілька вагонів перекинулися, а деякі впали на насип. У поїзді їхало багато студентів. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 60 поранених, з них 16 у тяжкому стані.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці розташований великий контингент рятувальників. Зокрема, там знаходяться кількасот екстрених служб, а також п'ять вертольотів. На даний момент залізнична лінія між Гарміш-Партенкірхеном та Оберау повністю закрита. Також поблизу місця аварії утруднено рух транспорту.
Нагадаємо, у США 26 вересня на півночі штату Монтана зійшов з рейок пасажирський поїзд Empire Builder 7/27 компанії Amtrak, який прямував із Сіетлу до Чикаго. У поїзді перебували 141 пасажир та 16 членів екіпажу. У катастрофі загинули троє людей.