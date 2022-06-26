У РФ випускники шкіл зможуть підписувати контракт без строкової служби

Голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов ("Єдина Росія") запропонував дозволити укладати контракти на службу в армії з випускниками шкіл без трьох місяців строкової служби, як це вимагається сьогодні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Водночас він пропонує законодавчо заборонити відправляти на збройні конфлікти солдатів, матросів, сержантів та старшин, які відслужили менше ніж чотири місяці. Картаполов вніс відповідні зміни до іншого законопроєкту, який раніше було ухвалено у першому читанні.

Його поправки рекомендовані комітетом Держдуми з питань оборони до прийняття. Законопроект розглянуть у другому читанні 28 червня.

Сьогодні ж, згідно з чинним законодавством РФ, контракт без проходження трьох місяців термінової служби можуть укладати випускники вишів та середніх професійних установ.

Нагадаємо, що наразі російське командування розшукує по всій РФ "забуті" запаси зброї, зокрема старі танки, що базуються на Далекому Сході. Це пов'язано з тим, що за 100 днів війни російські війська витратили більшу частину свого військового потенціалу і за кілька місяців їм доведеться уповільнювати наступ.