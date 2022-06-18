У РНБО спростували дані про велику кількість загиблих українських воїнів

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, у “діячів”, які заявляють про велику кількість загиблих українських військових, немає можливості отримати таку інформацію.

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Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щодня 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть, – ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", - каже Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи можуть такі заяви бути методом тиску на західних партнерів, Данілов сказав, що не знає, з яких причин деякі "діячі" роблять такі заяви.

"Я не знаю, що це. Але треба відповідати за свої слова. І коли йдеться про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі та не цирк. Це життя людей. Якщо ви партнери – ви сідайте і розмовляєте", - наголосив він.

Нагадаємо, що кількість підтверджених ООН загиблих мирних жителів України перевищила 4,5 тисяч.