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Суспільство
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У Запоріжжі вводять комендантську годину на півтори доби

У Запоріжжі вводять комендантську годину на півтори доби
Залізничний вокзал у Запоріжжі. Фото: Wikipedia

Городян та всіх, хто прибув у Запоріжжя, попередили про запровадження тривалої комендантської години у місті.

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Так, з 20:00 суботи 26 березня буде запроваджено комендантську годину, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Такий захід означає, що магазини, аптеки, заправки, установи не працюватимуть у цей час.

Щоб забезпечити життєдіяльність міста керівникам підприємств, що належать до критичної інфраструктури, потрібно вчасно подати заявки на оформлення перепусток.

Старух попросив поставитися з розумінням і не виходити з дому під час комендантської години.

Автор:
Віта Молодан