- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
У Запоріжжі вводять комендантську годину на півтори доби
Городян та всіх, хто прибув у Запоріжжя, попередили про запровадження тривалої комендантської години у місті.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Так, з 20:00 суботи 26 березня буде запроваджено комендантську годину, яка закінчиться о 05:00 у понеділок 28 березня, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Такий захід означає, що магазини, аптеки, заправки, установи не працюватимуть у цей час.
Щоб забезпечити життєдіяльність міста керівникам підприємств, що належать до критичної інфраструктури, потрібно вчасно подати заявки на оформлення перепусток.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Старух попросив поставитися з розумінням і не виходити з дому під час комендантської години.