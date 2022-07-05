У ЗСУ розповіли, як отримати дозвіл на виїзд призовникам, резервістам та військовозобов’язаним

Призовники, військовозобов’язані та резервісти для виїзду за межі своїх районів мають отримати довідку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), пояснив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

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"Нагадую, триває війна. Ви потрібні своїй державі! Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК", — зазначив він.

Залужний додав, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося. А на сайті ЗСУ пояснили, як отримати ту саму довідку.

Втім, в Україні наразі виникає юридична колізія, оскільки незрозуміло, як це все запровадити на практиці. І як це проконтролювати. Більш того, самі юристи надають різну трактовку заявам командування ЗСУ.

Наприклад, радниця Залужного, координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека стверджує, що не йдеться про те, що для виїзду з міста, з області, з села до села чи з району до району треба брати дозвіл.

За її словами, йдеться просто про необхідність дозволу, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації. І нового тут нічого немає.

Нагадаємо, у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП.

У випадку, якщо необхідно залишити місце проживання або перебування, потрібно отримати дозвіл у територіальному центрі, який видається на строк від 30 діб до року.

Також розглядається додаткове нормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю.