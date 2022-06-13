Україна розпочала підготовку до "Євробачення-2023", — Офіс Президента

В Україні розпочалася підготовка до проведення фіналу пісенного конкурсу "Євробачення-2023". З урахуванням військового стану до процесу вирішили залучити Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ України.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Головне питання для нас і Європейського Союзу – безпека. Для того, щоб забезпечити зручну логістику та безпеку розглядаємо різні локації. Які поки що не можемо анонсувати", - розповів Тимошенко.

Нагадаємо, що на конкурсі "Євробачення" у 2022 році, що проходив в італійському Турині, переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". За традицією конкурсу, наступного року він має відбуватися у країні-переможниці.

В Україні фінал "Євробачення" пройде вже втретє. Перший раз це сталося у 2005 році, після перемоги у турецькому Стамбулі Руслани з піснею Wild Dances, а вдруге – у 2017 році, після перемоги у шведському Стокгольмі Джамали з піснею "1944".

Раніше, 10 червня, Кабінет міністрів уже створив організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні міжнародного пісенного конкурсу та затвердив його склад.