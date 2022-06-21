Україна та Росія провели черговий обмін тілами

У Запорізькій області 21 червня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, повернення тіл загиблих українських військових триває відповідно до норм Женевської конвенції.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня до Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі". Четверо із них, імовірно, служили в "Азові". До того українська сторона та країна-агресор Росія провели ще два обміни тілами загиблих військових. 7 червня до Києва прибули 160 українських захисників. Також 8 червня сторони домовилися про обмін за формулою "50 на 50".