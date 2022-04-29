Українців закликають цьогоріч відмовитися від відвідувань цвинтаря під час поминальних днів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій закликали українців цього року утриматися від походів на цвинтар під час поминальних днів.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС.

"Залежно від регіону, поминальні дні в Україні, так звані "гробки", цього року припадають на 1-3 травня. Після Великодня українці завжди поспішають до місць поховання померлих родичів та близьких, щоб вшанувати пам’ять про них.", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники закликають українців утриматися від походів на цвинтар, адже зараз навіть деокуповані території усіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Сьогодні навіть деокуповані території усіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів, які вимагають знищення. Зафіксовано також багато фактів попадання боєприпасів на цвинтарі", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, раніше у КМДА мешканців столиці просили утриматися від відвідування кладовищ на період дії військового стану та перенести візит до того моменту, коли ситуація у місті стане безпечнішою.