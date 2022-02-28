Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей

Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей
Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей

Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди, громадяни похилого віку, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон продуктових наборів для людей із вразливих категорій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукти отримають люди з інвалідністю, люди, що самотньо проживають, похилого віку, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери.

Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців, готових сухих сніданків, м'ясних, м'ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.

Автор:
Світлана Манько