Українські виробники харчових продуктів та бізнес забезпечать 1 млн продуктових наборів для людей

Продукти отримають люди з інвалідністю, самотні люди, громадяни похилого віку, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Українські виробники харчових продуктів та український бізнес забезпечать 1 мільйон продуктових наборів для людей із вразливих категорій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукти отримають люди з інвалідністю, люди, що самотньо проживають, похилого віку, багатодітні сім'ї, інші особи з маломобільних категорій та установ соціальної сфери.

Обласні соціальні служби забезпечать збирання потреб та доставку продуктів адресатам.

Набори складаються з різноманітних круп, пластівців, готових сухих сніданків, м'ясних, м'ясо-рослинних та рослинних консервів, макаронних виробів, цукру, згущеного молока, олії, печива фасованого різних видів.