Українським зіркам заборонили в'їзд до РФ на 50 років: до списку потрапили Птушкін, Комаров, Лобода, Данилко

Країна-агресор опублікувала список українських артистів, журналістів та працівників культури, яким заборонили в'їзд на територію РФ до 2072 року. До списку потрапили телеведучі Антон Птушкін та Дмитро Комаров, музиканти Світлана Лобода, Іван Дорн, Дмитро Монатік та інші діячі культури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Санкції щодо українських зірок нібито почали діяти із 16 квітня.

Повний список артистів, яким заборонили в'їзд, виглядає так:

У переліку "неугодних РФ" знаменитостей опинилися Андрій Данилко, Антон Птушкін, Дмитро Монатик, Микола Серга, Андрій Бедняков, Олексій Потапенко, Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Святослав Вакарчук, Іван Дорн, Аліна Паш, Надія Дорофєєва та багато інших.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України ці артисти активно виступали проти війни, критикували дії російської влади.

Багато хто з артистів уже заявили, що пишається тим, що потрапили до цього списку.

Артисти та культурні діячі всіляко намагаються допомогти Україні у цей тяжкий період. Так, Святослав Вакарчук зараз їздить різними містами України, допомагає людям та дає безкоштовні концерти у бомбосховищах. Ведучий Дмитро Комаров у своєму блозі розповідає про всі жахіття війни і показує руйнування та наслідки обстрілів російських військ. Коля Серга зараз служить у Збройних силах України.

Зазначимо, Росія закрила в'їзд на свою територію для прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та членів його уряду. Окупантам не сподобалося те, що керівництво Великої Британії підтримує Україну та надає озброєння.