"Укрпошта" не працюватиме на території окупованої Херсонської області

Після чотирьох місяців роботи на окупованих територіях "Укрпошта" оголосила, що припиняє свою діяльність. Представники пошти підкреслили, що зможуть виплатити заборгованості з пенсій та соціальних допомог після повернення української влади.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Зазначається, що Херсонська дирекція АТ "Укрпошта" припинила свою діяльність.

Питання щодо подальшої роботи товариства на території Херсонської області прокоментував журналістам Херсонщини представник Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".

"На жаль, це правда. Дирекція припиняє свою діяльність. "Укрпошта" трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії та соціальну допомогу. На зборах трудового колективу було оголошено про те, що "Укрпошта" не працюватиме більше в Херсонській області. Відновлення роботи можливе лише за української влади. Укрпошта відновить обов'язково свою роботу в Херсонській області та виплатить всю заборгованість з пенсій та соціальних допомог за весь період окупації", - зазначив він.

Наголошується, що для пенсіонерів пенсії не скасовуються. Вони акумулюються на рахунках Ощадбанку. Її можна отримати на підконтрольній території у будь-якому відділенні Ощадбанку.

Тим, хто не зможе отримати пенсію на підконтрольній території, Укрпошта привезе її після деокупації.

"Весь колектив робив усе можливе, щоби пенсіонери отримували пенсію чотири місяці окупації. На жаль, зараз це робити стало неможливим", - повідомив представник "Укрпошти".