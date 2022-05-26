В Бахмуті зупинили роботу хлібзаводу через відсутність газопостачання

У Бахмуті (Донецька область) тимчасово призупинили роботу хлібзаводу через відсутність газопостачання на Донеччині.

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Про це повідомив міський голова Бахмуту Олексій Рева.

"В умовах відсутності газопостачання на Донеччині тимчасово призупинено роботу ТОВ "Бахмут - Хліб". Для забезпечення потреб громади, провів зустрічі з представниками торгівельних мереж "ЕкоМаркет" та "Лафар", які мають потужності для випікання хлібу. Попросив їх збільшити максимально кількість випікання буханок на день, а також, за можливості, працювати ще й в нічну зміну. Прошу жителів громади не панікувати. Всі ці складнощі тимчасові. Хліб обов'язково буде", — розповів він.

Нагадаємо, раніше російські військові під час спроби відрізати Луганську область від траси Лисичанськ-Бахмут пошкодили газопровід великого діаметра.