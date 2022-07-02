В окупованій Чаплинці проводяться масові обшуки

У тимчасово окупованій Чаплинці на Херсонщині посилюється тиск на місцевих жителів з боку окупантів.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З 29 червня у селищі проводиться обшук усіх приватних гаражів. У разі відсутності власників ворота гаража виламують за допомогою ББМ "Тигр".

Обшуки проводяться дуже ретельно – аж до перекопування ґрунту у підвалах у пошуку схованок.

У приміщенні колишньої комунальної аптеки окупанти організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться із окупованого Криму.

Доглядати за роботою поставлено "свою людину", яка здійснює контроль та забирає готівку наприкінці робочого дня.

Також у населеному пункті почалися жнива. Весь урожай вивозиться зерновозами у напрямку Криму. Одночасно провадиться остаточне вивезення зерна торішнього врожаю.

Нагадаємо, у Херсонській області фіксуються нерідкі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.