В Оріхові вводять комендантську годину на три доби, а Бердянськ знову без зв'язку

Росія не змінює своїх планів щодо України, окупації її територій та створення псевдореспублік у південних областях нашої країни, з цією метою продовжує вести озброєну та інформаційну агресію.

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Про це повідомляє Запорізька військова адміністрація.

"Воїни Сил Оборони Запорізького краю не поступаються жодним сантиметром своєї землі, тому захищають рубежі, які сьогодні протягом дня перебували під постійними обстрілами з боку окупантів", - йдеться у повідомленні.

Для створення паніки та знищення народу України агресор цілий день 11 травня обстрілював житлові райони та інфраструктури Камишеваської територіальної громади. Російські військові зруйнували близько 60 будинків мешканців громади. Внаслідок атаки троє громадянських громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості, одна людина загинула.

Не припиняли росіяни й обстріли Оріхова. Третю добу поспіль інтенсивність артилерійських атак містом не вщухає. Ворог поставив за мету знищити будинки мирних жителів, студентські гуртожитки, лікарню міста. Вчора російська ракета потрапила до елеватора.

Рішенням Оріхівської міської ради 13 травня 2022 року з 18:00 розпочнеться комендантська година на території міста. До 6-ї ранку 16 травня городянам буде заборонено перебувати на вулицях або в громадських місцях без спеціальних перепусток. З будинку можна виходити тільки для того, щоб спуститися в укриття або вигуляти домашнього вихованця. В Оріхівській міськраді просять із розумінням поставитися до введених тимчасових обмежень.

За повідомленнями місцевих жителів, на території Розівської громади є проблеми із мобільним зв'язком. Окупанти оселилися у будинках мирних жителів. Роботи немає, тому єдина можливість заробити гроші – погодитись на пропозицію окупантів та поїхати до Маріуполя, щоб розбирати завали. При цьому оплачують таку працю загарбники не готівкою, а пайками. Крім того, росіяни наказують місцевим писати заяви на тимчасове приєднання до псевдореспубліки ДНР із наступним приєднанням її до РФ.

У Мелітопольському районі росіяни продовжують мародерити. Сьогодні стало відомо, що окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору та асфальтобетонні заводи у селищі Кам'янка та селі Обильне. Розграбували загарбники та бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у м. Мелітополь, м. Токмак та в селі Новополтавка. Також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво "Альтком".

Бердянці у тимчасово окупованому місті знову перебували в інформаційній блокаді через повну відсутність мобільного зв'язку та частково інтернету. У Бердянську довго не працюють великі мережі супермаркетів, закриваються промислові підприємства та магазини, власники яких не погоджуються співпрацювати з окупаційною владою.

З початку війни станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадення людей. Сьогодні у заручниках перебувають 118 людей. Влада робить все можливе, щоби повернути українцям свободу.

Нагадаємо, у Запорізькій області через пошкодження ліній електропостачання без електрики залишилися 23 тисячі абонентів у 71 населеному пункті, без газу 71 тисяча у 87 населених пунктах.