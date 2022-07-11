В Україні оновили перелік громад, що перебувають у зонах бойових дій та окупації

В Україні оновлено перелік територіальних громад, які станом на 8 липня перебувають у районах бойових дій чи у тимчасовій окупації. Усі внутрішньо переміщені особи цих громад отримають грошову допомогу від держави.

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Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Усього до списку увійшли 9 областей України – це 311 громад.

У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей.

У міністерстві нагадали, що список формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.

"Якщо ви зареєстровані в будь-якій із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи через гарячу лінію) та уточнити інформацію", - зазначили у Мінреінтеграції.

Зазначимо, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка спрощує та прискорює постановку внутрішньо переміщених осіб на облік та отримання соціальних виплат.

Також у Мінреінтеграції закликають жителів Запорізької та Херсонської областей якнайшвидше евакуюватися, щоб Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку громадянське населення.