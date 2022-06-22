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В Україні звільнено від російських загарбників 1026 населених пунктів, - ОП
У Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру. Також українські захисники з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації звільнили 1026 населених пунктів від російських загарбників.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, щоденно відбуваються відновлювальні роботи в регіонах. Зокрема, у Харківській області постійно працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури. У Чугуєві, Дергачах та селище Елітне проведені відновлювальні роботи на газопроводах та відновлено електропостачання після обстрілів.
Зокрема, Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Звільнено 1 026 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Продовжується підготовка фаст рекавері план - це план зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення", - додав Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, що з початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів і знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів.
Наразі розмінування потребує територія площею близько 270 тис. кв. км, включно з окупованими нині територіями.