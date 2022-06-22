В Україні звільнено від російських загарбників 1026 населених пунктів, - ОП

У Сумській, Чернігівській, Житомирській та Київській областях проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру. Також українські захисники з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації звільнили 1026 населених пунктів від російських загарбників.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, щоденно відбуваються відновлювальні роботи в регіонах. Зокрема, у Харківській області постійно працюють над відновленням зруйнованої інфраструктури. У Чугуєві, Дергачах та селище Елітне проведені відновлювальні роботи на газопроводах та відновлено електропостачання після обстрілів.

Зокрема, Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина та Київщина проводять розмінування, відновлюють соціальну та дорожню інфраструктуру.

"Звільнено 1 026 населених пунктів. Триває відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Продовжується підготовка фаст рекавері план - це план зі швидкої відбудови помешкань людей, шкіл, садочків, медичних закладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення", - додав Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що з початку війни піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 61 тис. гектарів і знешкодили майже 140 тис. вибухонебезпечних предметів.

Наразі розмінування потребує територія площею близько 270 тис. кв. км, включно з окупованими нині територіями.