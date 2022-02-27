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Від Путіна відхрестилися у Міжнародній федерації дзюдо
Міжнародна федерація дзюдо призупинила статус російського президента Володимира Путіна як почесного президента організації. Про це повідомляє сайт федерації.
"У світлі військового конфлікту, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу пана Володимира Путіна як почесного президента і посла Міжнародної федерації дзюдо", — сказано в повідомленні.
Крім того, 25 лютого федерація скасувала турнір "Великого шолома 2022", який мав відбутися з 20 по 22 травня у російській Казані.
"Ми засмучені нинішньою міжнародною ситуацією, результатом неефективного діалогу на міжнародному рівні", — повідомляє Міжнародна федерація дзюдо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відомо, що Путін був почесним президентом міжнародної федерації дзюдо з 2008 року.
24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .