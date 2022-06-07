Відновлення подачі питної води у Миколаєві може тривати ще два місяці, - голова ОВА

Проблему з подачею питної води в Миколаєві може бути вирішено протягом двох місяців. На даний момент вода у крані технічна.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час прес-конференції.

За його словами, станом на 7 червня рішень немає, але місцева влада працює над цим.

"Це тривалий процес на два місяці точно, не менше. У кранах зараз є вода, це технічна вода, яку можна використати у побуті", - заявив він.

Голова ОВА додав, що питну воду привозять до Миколаїва, після чого її розвозять мешканцям. Люди змушені набирати питну воду, купувати чи фільтрувати додатково.

Варто зазначити, що з 13 травня у Миколаєві розпочалося водопостачання житлових будинків міста. Для цього забезпечили забір води з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Водночас із 16 травня у місті централізоване водопостачання здійснюється за графіком.