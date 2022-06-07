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Відновлення подачі питної води у Миколаєві може тривати ще два місяці, - голова ОВА
Проблему з подачею питної води в Миколаєві може бути вирішено протягом двох місяців. На даний момент вода у крані технічна.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час прес-конференції.
За його словами, станом на 7 червня рішень немає, але місцева влада працює над цим.
"Це тривалий процес на два місяці точно, не менше. У кранах зараз є вода, це технічна вода, яку можна використати у побуті", - заявив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Голова ОВА додав, що питну воду привозять до Миколаїва, після чого її розвозять мешканцям. Люди змушені набирати питну воду, купувати чи фільтрувати додатково.
Варто зазначити, що з 13 травня у Миколаєві розпочалося водопостачання житлових будинків міста. Для цього забезпечили забір води з річки Південний Буг та артезіанських свердловин. Водночас із 16 травня у місті централізоване водопостачання здійснюється за графіком.