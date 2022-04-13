- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Військовий стан в Україні продовжать після 25 квітня, — нардеп від "Слуги народу"
Військовий стан в Україні закінчується 25 квітня, але він буде продовжений. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону.
"Буде ініціатива президента України щодо продовження, бо, на жаль, війна не закінчилася", – констатував нардеп.
26 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження військового стану в країні ще на 30 днів. Очевидно, як зазначив Веніславський, глава держави зробить те саме перед 25 квітня.
Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно триває мобілізація, тому в Україні скасували заклик на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.