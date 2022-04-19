Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Військовий стан в Україні продовжать: Зеленський вніс до Ради відповідний законопроєкт

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Текст документа ще не опубліковано, але Рада вже отримала його на розгляд.

Раніше, 26 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану у країні ще на 30 днів. Тобто він закінчується 25 квітня, але очевидно, що Рада ухвалить закон, внесений президентом, і воєнний стан продовжать ще на 30 днів.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно йде мобілізація, тому в Україні скасували призов на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.

24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Автор:
Віта Молодан