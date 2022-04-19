Військовий стан в Україні продовжать: Зеленський вніс до Ради відповідний законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні".

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Текст документа ще не опубліковано, але Рада вже отримала його на розгляд.

Раніше, 26 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану у країні ще на 30 днів. Тобто він закінчується 25 квітня, але очевидно, що Рада ухвалить закон, внесений президентом, і воєнний стан продовжать ще на 30 днів.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон. У країні активно йде мобілізація, тому в Україні скасували призов на військову службу, який мав відбутися навесні 2022 року.