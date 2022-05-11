Washington Post відкриває представництво у Києві

Американське видання Washington Post повідомило, що відкриває своє нове бюро у Києві. Його очолить Ізабель Хуршудян, головним кореспондентом стане Макс Берак.

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"Цей хід сигналізує про довгострокову відданість Post у висвітленні війни Росії в Україні, оскільки вона продовжуватиме залишатися головною історією цього року", - відмітили у виданні.

Зазначимо, що Хуршудян – колишня кореспондентка московського бюро WP, вона працює в Україні із січня 2022 року. Макс Берак — колишній голова бюро Найробі (Кенія), працює в Україні вже два місяці.

Ізабель Хуршудян та Макс Берак. Фото: WP

До їхньої команди також увійдуть інші кореспонденти, репортер Девід Штерн, фотографи та відеожурналісти.

"Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій та гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну та авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі у всьому світі", - прокоментував редактор закордонних справ WP Дуглас Джель.

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