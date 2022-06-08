Як в Україні змінилися зарплати та вакансії на ринку праці за 100 днів війни

В Україні після 100 днів широкомасштабної військової російської агресії на території України ринок праці почав відновлюватися, але дуже повільно. Лідери за кількістю вакансій – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця.

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Згідно з даними експертів порталу robota.ua, наразі на ринку є близько 23 тисячі вакансій - це 22% від довоєнного рівня (станом на 24 лютого). Ринок відновлюється, але дуже повільно. Темп зростання становить 3-6% від тижня до тижня.

Лідерами за кількістю вакансій залишаються Київ, Львів, Дніпро, Одеса та Вінниця. У цих містах зосереджено близько 67% усіх вакансій. Проте найбільш динамічно кількість вакансій збільшується в Києві, адже до столиці активно повертаються люди та оживає бізнес. ТОП-3 рубрики вакансій у Києві - ІТ, маркетинг, продажі.

Структура пошуку в розрізі професійних напрямів загалом країною стабілізувалася через 50 днів війни та має наразі такий вигляд.

Основні зміни на 100 день війни у розрізі професійних напрямів не зазнали істотних змін, окрім змін між вакансіями у сфері виробництва та ІТ. За рахунок збільшення кількості вакансій у сфері виробництва ця рубрика вийшла в лідери, обігнавши ІТ за кількістю вакансій.

Нижче наведено перелік найпопулярніших вакансій в Україні та їхні заробітні плати.

Також повідомляється, що в Україні кількість вакансій віддаленої роботи скоротилася вдвічі. До початку війни було близько 6 000 таких пропозицій, зараз – всього 3 000. Найчастіше вакансії з віддаленою роботою пропонують у Києві. Наразі у столиці зосереджено 53% усіх вакансій з віддаленою формою зайнятості.

Найзатребуваніші спеціальності для віддаленої роботи по всій Україні - оператор call-центру, веб-розробник, спеціаліст техпідтримки, інтернет-маркетолог та копірайтер.

Разом з тим, в Україні зросла середня заробітна плата на 9%, а запит з боку пошукачів зріс на 13%. Різниця між тим, що хочуть і що пропонують, становить близько 4% та істотно не змінюється в залежності від регіону.

Варто зазначити, що станом на 27 травня 53% українців не працюють, з них 60% - молодь до 35 років. Зокрема, 40% молоді в Україні безпосередньо постраждали внаслідок військової агресії РФ.