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З початку квітня в Україну збільшився пасажиропотік - повертаються раніше евакуйовані українці
З початку квітня держприкордонслужба фіксує збільшення пасажиропотоку в Україну - на сьогодні в'їхало вже близько 400 тисяч осіб. Серед них раніше евакуйовані українці.
За даними Держприкордонслужби, з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тисяч осіб. При цьому в Україну в‘їхали близько 400 тисяч осіб, а виїхали - понад 500 тис. осіб.
“Збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язана з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається закордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок”, - зазначають у відомстві.
Нагадаємо, за даними ООН станом на 14 квітня в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що дві третини мешканців Києва вже повернулися додому.