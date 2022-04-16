З початку квітня в Україну збільшився пасажиропотік - повертаються раніше евакуйовані українці

З початку квітня держприкордонслужба фіксує збільшення пасажиропотоку в Україну - на сьогодні в'їхало вже близько 400 тисяч осіб. Серед них раніше евакуйовані українці.

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За даними Держприкордонслужби, з 2 по 15 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули більше 900 тисяч осіб. При цьому в Україну в‘їхали близько 400 тисяч осіб, а виїхали - понад 500 тис. осіб.

“Збільшення пасажиро-транспортного потоку здебільшого пов’язана з поверненням в Україну на Великодні свята тих, хто працює або навчається закордоном. Також відмічається повернення раніше евакуйованих українців з метою відвідування родичів та своїх домівок”, - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, за даними ООН станом на 14 квітня в Україну повернулися 870 тисяч біженців, які раніше виїхали через війну. В середньому зараз повертається по 30 тисяч людей на добу.

Раніше, 13 квітня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що дві третини мешканців Києва вже повернулися додому.