За добу українці, які втратили роботу через війну, подали вже 1 мільйон заявок на допомогу від держави

За даними Міністерства цифрової трансформації, за 24 години після запуску програми підтримки людей, які проживають у зоні бойових дій, в "Дії" українці подали один мільйон заявок на отримання допомоги від держави. Про це повідомляє Урядовий портал.

Отримати по 6,5 тисячі гривень можуть українці з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Одноразову допомогу від держави можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП всіх груп.

Як отримати гроші тим, хто втратив дохід через війну

Подати заявку, а потім отримати гроші працівники та ФОП можуть у кілька кліків:

1-й крок – потрібно відкрити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, якщо досі її немає. Ідеться про карту "єПідтримка", яку українці оформляли для отримання "ковідної тисячі".

2-й крок — потрібно перейти до програми "Дія" і натиснути "Послуги", потім перейти до розділу "єПідтримка" і там уже вибрати "Отримати допомогу".

По 6,5 тисячі гривень почали виплачувати 8 березня. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, виплату можна витратити на що завгодно, а обмеження на певний вид бізнесу з програми було знято.

Області, де працює послуга: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська та місто Київ.

За інформацією Мінцифри, у програмі беруть участь усі банки, які підключені до програми "єПідтримка": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Схід, IdeaBank, izibank, ПУМБ.