За сім днів війни загинуло 2000 мирних українців - ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення російських військ та агресії оккупантів на території України загинуло понад 2000 мирних громадян.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна та весь український народ тримають оборону від підступного та цинічного нападу Росії та Білорусі, а щогодини це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників", - повідомили у ДСНС.

Там підкреслили, що за сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників.

За даними ДСНС, вдалося зберегти життя понад 150 людей, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникли після ворожого обстрілу, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

Під час виконання завдань загинули 10 рятувальників та 13 отримали травми.

В Україні сьомий день продовжується війна. 24 лютого о 4-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .