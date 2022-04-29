Завдяки проекту «Прихисток» вже 132 728 біженців знайшли собі тимчасове житло

«Прихисток» - соціальна ініціатива, що покликана допомогти людям, які в результаті війни втратили можливість мирно жити у себе вдома. Будь-який громадянин незалежно від віку, статі чи матеріального становища має можливість звернутися за допомогою, щоб знайти собі прихисток у цей важкий період.

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Ініціатором створення цього ресурсу стала народна депутатка України Галина Янченко, яка зібрала команду волонтерів, що розробили ідею, створили сайт та налагодили комунікацію між людьми. Значну допомогу у створенні проєкту надала команда з КШДУ ім. С. Нижного. Вона підтримала цю ідею і за 2 дні, на волонтерських засадах, розробила сайт. Волонтери з КШДУ і зараз допомагають у інформуванні населення. За час існування ініціативи сайт «Прихисток» відвідало більше ніж 2,2 мільйона відвідувачів з 97 країн світу.

“Сьогодні ми співпрацюємо з Мінрегіоном. Завдяки особистій підтримці міністра пана Чернишова, нам вдалося вирішити основні організаційні та логістичні питання розміщення людей у безпечному місці. До того ж, сам ресурс на цей час має статус державного, а його реалізація та управління здійснюється Кабінетом міністрів.” - Галина Янченко

Станом на 29 квітня 2022 року - завдяки роботі ресурсу “Прихисток” вже 132 728 біженців знайшли собі житло у цей важкий час. Серед них переважно жінки та діти. Ця ініціатива забезпечила не лише можливість пошуку тимчасового житла на території України де не йдуть бойові дії, а й за кордоном. Серед людей, що скористалися цією можливістю є і люди з обмеженими можливостями. Тому особливо важливо донести інформацію, до людей із обмеженими можливостями, що за існуючої потреба евакуюватись із місць проведення бойових дій, їм не потрібно боятися чи соромитися попросити допомоги, а необхідно обов’язково звернутися до фахівців.

Також волонтери хочуть, щоб іх почули люди, які мають можливість допомогти з житлом тим, хто опинився у біді. Особливо це стосується жителів регіонів, яких не зачепила війна. Якщо у вас є можливість розмістити у себе біженців - просимо вас долучитися до цієї ініціативи.

Зайдіть на сайт за посиланням https://prykhystok.gov.ua/ та зареєструйтеся, створіть оголошення, щоб ми змогли передати дані громадянам, які потребують тимчасового прихистку. Люди, які нададуть помешкання для біженців отримають компенсацію за комунальні послуги згідно спеціально створеної програми Мінрегіону, на сьогодні сумма компенсації витрат на комунальні послуги становить 450 грн., на місяць за кожну прийняту особу. .Для консультацій щодо отримання компенсацій для власників приміщення є можливість звернутися до урядового контакт-центру за номером: 15-45 (працює цілодобово).

До проєкту «Прихисток» можуть долучатися і люди з-за кордону. Тому якщо у вас є друзі чи близькі за кордоном, то надішліть їм цю інформацію і поясніть важливість даної ініціативи.