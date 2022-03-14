"Зелені коридори": маршрути для евакуації мирних жителів на 14 березня

Українська влада продовжує евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Під час брифінгу віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про "зелені коридори" та маршрути евакуації мирного населення на 14 березня.

На сьогоднішній день у країні погоджено такі гуманітарні коридори:

Київська область:

- Богданівка/Новобогданівка - Бровари;

- Гостомель – Білогородка;

- Немішаєве/Ворзель - Білогородка.

Луганська область:

- Сєвєродонецьк - Слов'янськ;

- Попасна – Слов'янськ;

- Гірське - Слов'янськ.

Маріуполь:

Сьогодні буде спроба розблокувати шлях для конвою з медикаментами із Бердянська (через Мангуш) – до Маріуполя.

Минулими днями цього зробити не вийшло.

"Ми в черговий раз намагатимемося нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з м. Бердянськ через Мангуш у м. Маріуполь", - сказала Верещук.

У понеділок, 14 березня, планується здійснити евакуацію автобусами до залізничної станції Новозолотарівка мешканців Луганської області за фактичного режиму тиші, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

Він уточнив місця збору для організованого виїзду на станцію:

Лисичанськ: 11.00 – центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС; 10.00 – м-н ДТВ, від пам'ятника "Літак".

Сєвєродонецьк: 10.00 – МПК Будівельників.

Рубіжне: до Рубіжанської міської ради буде подано: 10:00 – три автобуси. Насамперед здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису; 12:00 – ще кілька автобусів (кількість автобусів та час уточнюється) у рамках режиму припинення вогню. Без запису.

Гірське: 12.00 – Будинок культури України. Гагаріна, 13а, Семенова Тетяна, 0999785622.

Золоте: 12.00 – ВЦА Золоте. Кв. Сонячний, 8а. Галканова Олена, 0508158203.

Також здійснюватиметься підвезення людей з:

1. Світличне – Нижнє – Тошківка – Гірське;

2. Н.Тошківка – Грачове – Горіхове – Золоте;

3.Новоайдар - Сєвєродонецьк.

"Насамперед жінки, діти та люди похилого віку! Евакуація починається за фактичного режиму тиші", – підкреслив глава ОВА.

Зазначимо, окупанти постійно зривають евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.