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"Зелені коридори": маршрути для евакуації мирних жителів на 14 березня
Українська влада продовжує евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.
Під час брифінгу віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про "зелені коридори" та маршрути евакуації мирного населення на 14 березня.
На сьогоднішній день у країні погоджено такі гуманітарні коридори:
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- Богданівка/Новобогданівка - Бровари;
- Гостомель – Білогородка;
- Немішаєве/Ворзель - Білогородка.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк - Слов'янськ;
- Попасна – Слов'янськ;
- Гірське - Слов'янськ.
Маріуполь:
Сьогодні буде спроба розблокувати шлях для конвою з медикаментами із Бердянська (через Мангуш) – до Маріуполя.
Минулими днями цього зробити не вийшло.
"Ми в черговий раз намагатимемося нарешті розблокувати рух гуманітарного конвою з продуктами та медикаментами з м. Бердянськ через Мангуш у м. Маріуполь", - сказала Верещук.
У понеділок, 14 березня, планується здійснити евакуацію автобусами до залізничної станції Новозолотарівка мешканців Луганської області за фактичного режиму тиші, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
Він уточнив місця збору для організованого виїзду на станцію:
Лисичанськ: 11.00 – центр міста, вул. ім. В.Сосюри, 324, ДСНС; 10.00 – м-н ДТВ, від пам'ятника "Літак".
Сєвєродонецьк: 10.00 – МПК Будівельників.
Рубіжне: до Рубіжанської міської ради буде подано: 10:00 – три автобуси. Насамперед здійснюють посадку особи, які записувалися раніше. Потім без попереднього запису; 12:00 – ще кілька автобусів (кількість автобусів та час уточнюється) у рамках режиму припинення вогню. Без запису.
Гірське: 12.00 – Будинок культури України. Гагаріна, 13а, Семенова Тетяна, 0999785622.
Золоте: 12.00 – ВЦА Золоте. Кв. Сонячний, 8а. Галканова Олена, 0508158203.
Також здійснюватиметься підвезення людей з:
1. Світличне – Нижнє – Тошківка – Гірське;
2. Н.Тошківка – Грачове – Горіхове – Золоте;
3.Новоайдар - Сєвєродонецьк.
"Насамперед жінки, діти та люди похилого віку! Евакуація починається за фактичного режиму тиші", – підкреслив глава ОВА.
Зазначимо, окупанти постійно зривають евакуацію громадян із Маріуполя. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, загарбники обстрілюють "зелений коридор", не даючи мешканцям виїхати із міста.