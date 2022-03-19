"Зелені коридори": маршрути для евакуації мирних жителів на 19 березня

Українська влада продовжує евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів із Київської, Донецької та Луганської областей.

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Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, на сьогодні узгоджено 10 гуманітарних коридорів.

Донецька область:

- з Маріуполя до Запоріжжя. Виїхала колона автобусів для перевезення людей із Бердянська до Запоріжжя. Також у бік Бердянська виїхали фури із продуктами для допомоги маріупольцям у Бердянську. Також надається допомога маріупольцям, які опинились у місті Мангуш (вони туди йдуть пішки), звідти їх відвезуть до Бердянська.

Київська область:

- із села Бервіця до Броварів. Люди мають самостійно вийти, перейти річку Трубіж у бік вулиці Радгоспної, там чекатимуть автобуси. Це оголошення стосується мешканців таких населених пунктів: Бервіца, Мокрец, Заворичі, Калита, Семиполки, Рожни, Пухівка, Зазим'я, Бровари;

- з Бучі до Білогородки (жителі Бучі, Ворзеля, Михайлівки, Рубежівки, Забуччя, Дмитрівки, Капітанівські, Стоянки, Гореничів, Білогородки);

- з Богданівки до Броварів (Богданівка, Новобогданівка, Рудня, Літки, Рожни, Пухівка, Зазим'я, Бровари);

- з Бородянки до Білої Церкви (Бородянка, Пісковка, Біла Криниця, Кочелів, Брусилів, Фастів, Біла Церква).

Луганська область:

- у Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне та Попасну та Бахмут планується доставка гуманітарного вантажу, а також автобусів для евакуації населення.

Також сьогодні 14 фур гумдопомоги поїдуть до Херсона.

Нагадаємо, уточнити інформацію щодо гумкоридорів або людей, які опинилися в зоні лиха без зв'язку, можна за номерами Національного інформбюро, яке запрацювало вчора: 16-48; 044-287-81-65.