Зеленський підписав закон про єдині правила надання адмінпослуг та їх цифровізацію

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою ще в листопаді минулого року законопроєкт (№ 3475 ) про запровадження єдиних правил надання адміністративних послуг та їх цифровізацію.

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Парламент ухвалив законопроєкт в другому читанні і в цілому опісля поправок голови держави. На підписання Зеленським документу відреагував глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас і відзначив, що Україна продовжує рух до Європи всупереч російській агресії.

"Сьогодні президент Зеленський підписав закон про адміністративну процедуру. Україна продовжує свій європейський шлях, навіть опираючись жорстокому російському вторгненню. Представництво ЄС в Україні допоможе застосувати цей ключовий закон на практиці", - написав Маасікас у Twitter.

Цей законопроєкт Рада повторно і цілком ухвалила напередодні війни – 17 лютого, врахувавши пропозиції президента. "За" проголосували 294 народні депутати.

Стосовно ж цифровізацію нагадаємо, що ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву до Державної податкової служби на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у "Дії".