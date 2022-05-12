Злива та шквальний вітер: три райони Києва частково залишилися без світла (ФОТО)

У трьох районах Києва 12 травня через негоду може бути відсутня електроенергія. Наразі резервно вдалося заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Через дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

"За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сильний вітер зламав 400-річну липу, що росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року.

Очевидці негоди поширювали фото та відео в столиці. Сильний вітер обламав дерева в багатьох районах Києва.

У столичній адміністрації також нагадали про правила безпеки – не наближатися до обірваних проводів.

Нагадаємо, станом на 26 квітня у половині будинків на Київщині, які було знеструмлено через введення окупаційних військ Російської Федерації, вже відновлено електропостачання.