У Фінляндії запустили найшвидший у Європі суперкомп'ютер "LUMI"

Величезна обчислювальна потужність "LUMI "послужить науковим проривам, наприклад, у медицині та дослідженнях клімату", таким, як розробка вакцин, діагностика раку або пом'якшення наслідків зміни клімату.

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"LUMI" є третім за продуктивністю у світі. Про це пише фінське видання Yle .

Очікувана максимальна потужність "LUMI" становить 150 петафлопс - це потужність 2 млн звичайних ноутбуків. Його обчислювальна потужність доповнить актуальні суперкомп'ютери EuroHPC: Discoverer у Болгарії, MeluXina у Люксембурзі, Vega у Словенії, а також Karolina у Чехії.

Суперкомп'ютер має на увазі тисячу процесорів, які працюють паралельно, з результатами, що більш ніж у 10 млн разів перевершують обчислювальні потужності простих ноутбуків.

"LUMI" використовує системи природного охолодження, а його відпрацьоване тепло на 20% забезпечуватиме централізоване теплопостачання у фінському місті Каяані, де знаходиться суперкомп'ютер.

"LUMI" – спільний проект EuroHPC та консорціуму 10 країн Європи, серед яких Фінляндія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Польща, Швеція, Швейцарія, Ісландія та Норвегія. Фінляндія оплачує чверть вартості проекту, що становить 200 млн євро.

Нагадаємо, що компанія Microsoft представила міні-комп'ютер Project Volterra.