Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Деякі документи в Дія будуть недоступні. Додаток та портал працюватимуть

Деякі документи в Дія будуть недоступні. Додаток та портал працюватимуть

З метою захисту даних деякі документи в програмі “Дія” будуть недоступні, сама програма та портал будуть працювати. Про це у своєму телеграм-каналі написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша команда зробить все, щоб захистити всі бази. Часом у Декларації не будуть доступні документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Додаток та портал працюють постійно. Тримаймося!", - написав Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі . Вони використовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.

Автор:
Степан Крьока