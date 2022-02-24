Деякі документи в Дія будуть недоступні. Додаток та портал працюватимуть

З метою захисту даних деякі документи в програмі “Дія” будуть недоступні, сама програма та портал будуть працювати. Про це у своєму телеграм-каналі написав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наша команда зробить все, щоб захистити всі бази. Часом у Декларації не будуть доступні документи та послуги. Все це робиться в цілях безпеки. Додаток та портал працюють постійно. Тримаймося!", - написав Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

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