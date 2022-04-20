"Фундація Течія" обʼєднується з ІТ Dnipro Community для допомоги Україні

ГО "Фундація Течія" та ІТ-кластер міста Дніпро ІТ Dnipro Community об'єднують зусилля для збору коштів, спільних проєктів та закупівлі гуманітарної допомоги для захисників України і жертв війни.

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Обидві організації допомагають наблизити перемогу України та подолати нищівні наслідки війни з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. "Фундація Течія" уже придбала гуманітарної допомоги на понад 231 млн грн. ІТ Dnipro Community приєдналось до допомоги лікарням та волонтерським центрам міста, допомагають ремонтувати та облаштовувати військові частини Дніпра, збирати для них техніку, аптечки та медикаменти, тепловізори, рації, шоломи тощо.

Тепер організації об'єднують зусилля, щоб разом залучати більше коштів і ресурсів для корисних проєктів та закупівлі гуманітарної допомоги.

"Ми продовжуємо об'єднуватися з українськими ІТ-комʼюніті, щоб разом робити ще більше потрібних і корисних справ. Дніпро – це сьогодні один з форпостів України, місцевий ІТ-кластер добре знає про проблеми та потреби людей, які зараз поруч з лінією вогню. Тож спільними зусиллями наша допомога стане ще ефективнішою", — розповідає Олег Крот, співзасновник "Фундації Течія" та холдингу TECHIIA.

"З перших днів війни ми працюємо над забезпеченням захисників, лікарень і біженців усім необхідним, адже найважливіше зараз – зберегти життя людей. Віримо, що, обʼєднавши зусилля, ми зможемо досягти нашої мети. Відтепер наближаємо перемогу України разом", — ділиться Євген Гостіщев, CEO ІТ Dnipro Community.

Нагадаємо, у березні ГО "Фундація Течія" підписала меморандум з Асоціацією "ІТ України". Організації обʼєдналися з метою подолання гуманітарних та економічних наслідків війни, яку Російська Федерація розв'язала на території України.

Довідка:

"Фундація Течія" – громадська організація міжнародного холдингу TECHIIA. З 2019 року фундація втілює в Україні масштабні соціальні та благодійні ініціативи. Проєкти приносять користь тисячам людей у короткій та довгостроковій перспективі. Ключові проєкти: "Підтримка свободи України", "Одужуй швидше!", Центр інклюзії "Єва", STEM Україна.

ІТ Dnipro Community – ключова платформа, що створює умови для успішного ведення та масштабування ІТ-бізнесу в Дніпрі. ІТ Dnipro Community створює середовище для запуску, розвитку, захисту бізнесу з суттєвою ІТ-складовою в Дніпрі.

Спільно з освітянами створює сучасні програми та формує запити на ІТ-фахівців для управлінців ІТ-компаній.