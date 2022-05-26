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Ілон Маск передумав брати кредит під акції Tesla для покупки Twitter
Американський бізнесмен та мільярдер, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск передумав брати кредит під акції компанії Tesla, щоб викупити Twitter.
Про це повідомляє The Verge з посиланням на документ, поданий бізнесменом до Комісії з цінних паперів та бірж.
Початковий план Маска з придбання Twitter передбачав комбінацію особистого капіталу у розмірі 21 мільярд доларів і кредитів у розмірі 25,5 мільярда доларів. Ці кредити на суму 12,5 млрд. доларів були забезпечені акціями Tesla, що належать Маску.
Пізніше він скоротив цю суму вдвічі завдяки раунду пайового фінансування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поки не ясно, звідки Маск візьме ці $6,25 млрд, оскільки ціна акцій автовиробника Tesla різко впала з того часу, як Маск оголосив про свої плани продажу, втративши понад 30 відсотків своєї вартості протягом місяця.
Раніше було оголошено про те, що угода про покупку Twitter має ще кілька інвесторів, серед яких засновник Oracle Ларрі Еллісон.
Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.
Нагадаємо, раніше мультимільярдер Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter. Заключний раунд переговорів відбувся 25 квітня. Сума операції склала 44 мільярди доларів.
Також Ілон Маск стане тимчасовим генеральним директором компанії Twitter на кілька місяців після завершення поглинання соціальної мережі.