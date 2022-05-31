"Київстар" продовжив безкоштовний роумінг у ЄС

Мобільний оператор "Київстар" продовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу у 16 країнах Європейського Союзу.

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Про це повідомляє прес-служба "Київстару".

У компанії повідомили, що послуга безкоштовного роумінгу буде доступною і в червні. Абоненти матимуть можливість здійснювати та приймати дзвінки (в Україну), дзвонити на номери країни перебування, користуватися мобільним інтернетом та іншими послугами. Щоб скористатися послугою, потрібно сплатити вартість свого тарифу, яка зазвичай значно нижча за вартість послуг місцевих операторів.

"Понад 2 млн абонентів "Київстар" змушені були шукати притулку від війни за кордоном. Щоб підтримати їх у цей тяжкий час, компанія ввела сервіс "Роумінг як вдома". Завдяки цьому сервісу абоненти, що знаходяться на території деяких країн ЄС, можуть користуватися послугами роумінгу за своїми "домашніми" тарифами", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, якщо абонент підключено до пакету "Твій старт", то за 135 грн він отримає безлімітні дзвінки у мережі "Київстар", 100 хвилин для дзвінків на номери інших операторів в Україні та країні його перебування, а також 5 Гб мобільного інтернету. Усі вхідні дзвінки – безлімітні.

Контрактні абоненти отримають від оператора додатковий пакет послуг: 500 хвилин для дзвінків на всі українські номери та номери країни перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS.

Роумінг для абонентів "Київстар" скасовано у 16 країнах ЄС:

Польща,

Словаччина,

Румунія,

Угорщина,

Молдова,

Німеччина,

Італія,

Литва,

Франція,

Болгарія,

Іспанія,

Естонія,

Латвія,

Австрія,

Нідерланди,

Чехія.

Зазначимо, що Україна хоче приєднатися до роумінгового простору ЄС.