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- ІТ та Телеком
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"Київстар" відновив свою мережу інтернет в деокупованих містах
Компанія завершила роботи з відновлення мережі фіксованого інтернету в містах Чернігів, Ніжин, Ірпінь, Охтирка. Таким чином, 29 тисяч абонентів знову мають доступ до швидкісного домашнього інтернету.
Загалом вартість відновлення мережі склала понад 4,26 млн гривень. Про це повідомили в прес-службі компанії.
Також, зараз ведуться активні роботи над відновлення мережі в Харкові, Миколаєві та околицях. Вже 750 будинків знову мають доступ до фіксованого інтернету від "Київстар".
Загалом, станом на зараз "Київстар" продовжує контролювати 92% мережі фіксованого інтернету та 90% мережі мобільного зв’язку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Окрім відновлення пошкодженої інфраструктури, компанія модернізує мережу. Зокрема в містах Львів, Київ та Дніпро став доступний інтернет на швидкості до 1Гбіт/сек.
До кінця року така можливість з’явиться ще в 14 містах України.
Нагадаємо, що абоненти "Київстар" тепер можуть спілкуватися без плати за роумінг у 30 країнах.