"Київстар" відновив свою мережу інтернет в деокупованих містах

Компанія завершила роботи з відновлення мережі фіксованого інтернету в містах Чернігів, Ніжин, Ірпінь, Охтирка. Таким чином, 29 тисяч абонентів знову мають доступ до швидкісного домашнього інтернету.

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Загалом вартість відновлення мережі склала понад 4,26 млн гривень. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Також, зараз ведуться активні роботи над відновлення мережі в Харкові, Миколаєві та околицях. Вже 750 будинків знову мають доступ до фіксованого інтернету від "Київстар".

Загалом, станом на зараз "Київстар" продовжує контролювати 92% мережі фіксованого інтернету та 90% мережі мобільного зв’язку.

Окрім відновлення пошкодженої інфраструктури, компанія модернізує мережу. Зокрема в містах Львів, Київ та Дніпро став доступний інтернет на швидкості до 1Гбіт/сек.

До кінця року така можливість з’явиться ще в 14 містах України.

Нагадаємо, що абоненти "Київстар" тепер можуть спілкуватися без плати за роумінг у 30 країнах.