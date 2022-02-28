Мінцифри запустило чатбот для переселенців

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) та компанія Corezoid запустили чатбот, який допоможе отримати тимчасовий будинок або необхідні речі у Центрах надання адміністративних послуг (ЦПАУ), які працюють як пункти турботи.

Як повідомляє прес-служба Мінцифри, в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Волинській та Львівській областях на базі ЦПАУ було створено пункти допомоги переселенцям, військовослужбовцям та територіальній обороні.

За інформацією міністерства, таку ініціативу поступово підхоплюють центри надання адмінпослуг та інших областей.

"Для того, щоб людям, які потребують допомоги, було простіше її отримати, ми запустили @turbotnyk_bot. Чатбот доступний у Telegram і Viber", — йдеться у повідомленні.

Щоб запустити чатбот, необхідно:

– у Telegram перейти за посиланням: https://t.me/turbotnyk_bot ;

– у Viber скопіювати та вставити у браузері посилання https://tinyurl.com/turbotnyk.

Після цього потрібно:

- Вибрати потрібну область і населений пункт, список постійно розширюється;

– сказати, яка саме підтримка необхідна;

– дозволити координатору (дзвінки доступні 24 години на добу);

– домовитися та отримати необхідну допомогу.

Можна буде отримати таку допомогу:

- тимчасове житло;

– речі першої потреби;

- спальники, каремати, матраци, ковдри, постільна білизна, рушники;

– воду, бакалію, солодощі, консерви, цукор, хліб та масло;

– ліки та спорядження;

– туалетний папір та інші засоби гігієни;

– одяг та взуття;

– дитячі іграшки та харчування.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру подання заявки та призначення відповідної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання: наразі вони зможуть оформити таку допомогу через портал "Дія".