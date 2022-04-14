МЗС запустило російськомовну версію сайту про війну в Україні

Сайт про війну в Україні war.ukraine.ua тепер доступний для російськомовної аудиторії по всьому світу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. За інформацією МЗС, мета російської версії сайту – забезпечити доступ усім людям, які спілкуються російською, до перевіреної, не спотвореної російською пропагандою інформації про війну, її ціну для Росії та наслідків для всього світу.

"Сайт надає прямі та обґрунтовані відповіді на найпопулярніші питання, які задають користувачі російськомовного сегменту пошуковиків: чому Росія вторглася в Україну і що зараз відбувається в Україні. Сайт містить тільки перевірену інформацію з офіційних джерел, а блок новин новин оперативно оновлюється", - йдеться у повідомленні .

Крім того, як зазначають у МЗС, на сайті представлені матеріали, які доступно роз'яснюють принцип роботи та руйнівні наслідки санкцій проти Росії – як для її політичного керівництва, так і для звичайних громадян.

Користувачі також зможуть знайти аналітику санкцій проти Білорусі.

Ресурс також публікує реальні дані про те, яку ціну платить Росія, розв'язавши війну проти України, про реальні людські втрати російських військових, що щодня збільшуються, а також відомості про обсяги втрат військової техніки, які ховаються керівництвом Росії та державними медіа. На сайті war.ukraine.ua ця інформація буде доступна кожному.

Окремий розділ сайту присвячено особам українського опору – звичайним українцям та українкам, які з початком війни приєдналися до боротьби проти російських загарбників.

На сайті також доступні сотні історій героїв цивільного опору, які незалежно від своєї основної професії відстоюють свободу, цінності та безпеку всієї Європи.

У МЗС нагадали , що сайт створено на платформі ukraine.ua, яка була запущена 14 січня цього року, буквально за кілька годин після масштабної кібератаки на державні портали.

З початком повномасштабного вторгнення Росії до України мета платформи змінилася. Наразі вона забезпечує світові вільний доступ до правдивої інформації про війну в Україні. Тепер теж російською – підсумували в міністерстві .