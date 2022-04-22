У Києві до інтернету під'єднали 815 укриттів (ФОТО)

У столиці України місті Києві до всесвітньої мережі Інтернет під'єднали 815 укриттів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації з інформаційних технологій Петро Оленич.

"815 укриттів у Києві підключено до інтернету. Провайдери, інженери, монтажники – це справжні невидимі герої Києва та України", – написав Оленич.

Раніше повідомлялося, що у Києві до інтернету підключено понад 800 бомбосховищ.

Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулися до інтернет-провайдерів з пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.

У КМДА тоді заявили, що столичне керівництво готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi притулків Києва.

Перед цим оператори мобільного зв'язку "Київстар", Lifecell та "Vodafone Україна" надали своїм абонентом пільги у зв'язку із російською військовою агресією.