Український криптофонд зібрав на підтримку ЗСУ понад $60 млн

Криптовалютний фонд України вже зібрав понад 60 млн доларів на потреби Збройних сил України (ЗСУ).

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України (Мінцифри).

У міністерстві зазначають, що криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку армії.

У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних сил України. Понад 34 млн криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій, йдеться у повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що всі офіційні криптовалютні гаманці міністерства зібрані на спеціальному сайті.

Як повідомлялося раніше, Міністерство цифрової трансформації разом із блокчейн-компанією Everstake та криптобіржею FTX запустили офіційний сайт Aid For Ukraine, на якому можна переказати криптовалюту на підтримку України.

Більшість зібраних грошей направлять на підтримку Збройних сил України.

При цьому частину криптовалюти розподілять на інші потреби країни. Зокрема, гроші підуть на інформаційну протидію російській пропаганді та світову комунікаційну кампанію щодо правдивих подій в Україні.

Крім цього, українці та іноземці можуть перераховувати гроші на спецрахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Збройних сил України.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.