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В Україні у тестовому режимі відновили роботу реєстру судових рішень
Державна судова адміністрація з 20 червня відновила загальний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень та роботу сервісу "Стан розгляду справ". Про це повідомляє прес-служба Державної судової адміністрації.
Доступ до Реєстру поки що буде здійснюватись у тестовому режимі. У разі виявлення ознак кіберзагрозу доступ до реєстру може обмежуватися.
"Єдиний державний реєстр судових рішень було закрито для загального доступу 24 лютого 2022 року, в день, коли почалася збройна агресія російської федерації проти України. Зробили ми це з єдиною метою – для безпеки. Ми повинні були зберегти реєстр, захистити його від кібератак загарбників, тобто від знищення, а також приховати інформацію про суддів та суди, які ухвалювали рішення щодо тих чи інших осіб, які могли б бути "цікаві" окупантам. для всіх категорій користувачів", - зазначив голова ДСА Олексій Сальніков.
Окремо він зазначив, що для запобігання випадкам стороннього втручання у функціонування сервісів посилений моніторинг стану кіберзагроз застосовується до всіх електронних ресурсів, розпорядником яких є ДСА України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, після російського вторгнення в Україні було призупинено роботу низки електронних держреєстрів, сайти державних органів перестали оновлюватися, а офіційну економічну статистику за багатьма напрямками публікувати припинили.