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ІТ та Телеком
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Витяг про місце проживання тепер можна отримати на порталі "Дія"

Витяг про місце проживання тепер можна отримати на порталі "Дія"

Так, лише за 1 хвилину витяг про місце проживання можна отримати на порталі "Дія". 

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Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram

"Цифровізували одну з найпопулярніших справок серед українців - витяг про місце проживання. Його вже можна отримати на порталі "Дія" всього за 1 хв", - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати витяг, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Витяг із регістру територіальної громади" та натиснути "Отримати витяг".

Нагадаємо, що у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто та як може володіти зброєю у країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.