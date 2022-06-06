- Категорія
- ІТ та Телеком
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Витяг про місце проживання тепер можна отримати на порталі "Дія"
Так, лише за 1 хвилину витяг про місце проживання можна отримати на порталі "Дія".
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Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
"Цифровізували одну з найпопулярніших справок серед українців - витяг про місце проживання. Його вже можна отримати на порталі "Дія" всього за 1 хв", - йдеться у повідомленні.
Щоб отримати витяг, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Витяг із регістру територіальної громади" та натиснути "Отримати витяг".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що у "Дії" провели опитування серед українців на тему того, хто та як може володіти зброєю у країні. Він став наймасштабнішим у порівнянні з попередніми двома, які проводили у "Дії" раніше.