Vodafone запускає сервіс пошуку пального поблизу

Мобільний оператор Vodafone Україна, що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), запустила у тестовому режимі безкоштовний сервіс пошуку пального поряд з домом.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Для того, щоб дізнатись, де неподалік можна заправитись, потрібно відправити SMS на короткий номер 225. В залежності від виду пального, яке потрібно знайти, в тексті треба вказати цифру:

1 –газ;

2 –бензин;

3 –дизельне пальне.

Vodafone знайде найближчу до клієнта заправку з потрібним видом пального та сповістить про наявність.

Користувачу сервісу надійде SMS "Обраний Вами вид пального знайдено" і адреса АЗС.

Якщо бак вже повний і інформування більше не потрібне, його можна відключити, надіславши SMS зі словом "СТОП" на номер 225. Поки СТОП не буде надіслано, сервіс буде інформувати про наявність пального, але не більше 3 разів на добу.

За один раз можна замовити тільки один вид пального, якщо SMS було декілька, Vodafone відправить інформацію у відповідь на останній запит.

Послуга використовує дані по зовнішньому API від web-розробника з Кропивницького Романа Багатого, який створив Telegram-бот PetrolAlertUA, сервіс про наявність пального на АЗС.

Послуга "Де пальне" стане у нагоді тим, хто не користується Telegram, також вона автоматизує процес пошуку пального.

Користувачам сервісу не потрібно писати свою адресу, місцезнаходження визначається автоматично, після згоди на отримання такої інформації під час реєстрації в сервісі.