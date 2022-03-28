Японія застосує міри проти ухилення Росії від санкцій через криптовалюту

У Японії переглянуть закон про іноземну валюту — це має завадити Росії ухилятися від західних фінансових санкцій через криптовалютні активи, повідомляє Reuters.

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Уряд представить на найближчій сесії парламенту переглянутий закон про іноземну валюту та зовнішню торгівлю, щоб посилити захист від потенційного порушення Росією санкцій через цифрові активи, заявив на прес-конференції генеральний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда також закликав внести поправки до закону та наголосив на необхідності скоординованих дій із західними союзниками після участі у саміті G 7 минулого тижня у Брюсселі.

Представник Міністерства фінансів повідомив, що зараз запропоновану поправку обговорюють.

Перегляд "імовірно дозволить уряду застосовувати закон до бірж криптоактивів і зобов'язати їх ретельно перевіряти, чи їхні клієнти не є об'єктами російських санкцій", вважає старший економіст Mizuho Research and Technologies Сайсуке Сакаї.

Після вторгнення в Україну японський уряд заморозив активи більш ніж 100 російських чиновників, олігархів, банків та інших установ, а також заборонив експорт високих технологій та позбавив Росію режиму найбільшого сприяння у торгівлі.

У березні 2022 року фінансовий регулюючий орган Японії вже зажадав, щоб близько 30 криптовалютних бірж у країні не проводили операції з активами, на які накладені санкції.

Перед цим три найбільші банки Японії припинили грошові перекази та доларові операції з російським Ощадбанком, що може змусити японські компанії, що ведуть бізнес у Росії, шукати альтернативні способи здійснення платежів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) та аналітична компанія Crystal Blockchain також відслідковують криптовалютні транзакції громадян Російської Федерації, які перебувають під санкціями.