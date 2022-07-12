Зв’язок та інтернет у Донецькій області забезпечить система Tesla Powerwall 2

На Донеччині встановили систему Tesla Powerwall 2, яку Україні передав американський мільярдер Ілон Маск. Завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, українці у найгарячіших точках країни завжди будуть на зв'язку.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Донецька область – одне з найгарячіших місць на карті України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет і зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві не можуть поспілкуватися з рідними", - зазначив міністр.

Тепер, завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку.

За словами Федорова, систему Tesla Powerwall 2 планують встановити також у Миколаївській області.

"Новітні технології допоможуть нам перемогти у цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори набули великої популярності в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність та забезпечує резервне живлення при відключеннях електрики.

Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.