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Зв’язок та інтернет у Донецькій області забезпечить система Tesla Powerwall 2
На Донеччині встановили систему Tesla Powerwall 2, яку Україні передав американський мільярдер Ілон Маск. Завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, українці у найгарячіших точках країни завжди будуть на зв'язку.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Донецька область – одне з найгарячіших місць на карті України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет і зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві не можуть поспілкуватися з рідними", - зазначив міністр.
Тепер, завдяки акумуляторам Tesla Powerwall 2, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Федорова, систему Tesla Powerwall 2 планують встановити також у Миколаївській області.
"Новітні технології допоможуть нам перемогти у цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, Ілон Маск передав Україні станції Tesla Powerwall. Ці сонячні батареї та генератори набули великої популярності в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність та забезпечує резервне живлення при відключеннях електрики.
Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.