Boeing виділить Україні $2 млн гуманітарної допомоги

Американська авіакомпанія Boeing у терміновому порядку виділила $2 млн для надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, гроші будуть надіслані організаціям, які доставляють їжу, воду, одяг, ліки та забезпечують житло для переміщених українців, зокрема тих, хто шукає притулку у сусідніх країнах.

"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів щодо підтримки українського народу", — заявив президент і головний виконавчий директор Boeing Дейв Келгун.

За його словами, Boeing також компенсуватиме всі внески працівників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

Половина цієї суми буде направлена CARE для допомоги у роздачі продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.

У свою чергу американський Червоний Хрест отримає $500 тисяч, $250 тисяч буде виділено для допомоги у розподілі ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги та ще $250 тисяч – для організацій, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.

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