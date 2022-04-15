До Чернігова вперше з часу розблокування прибув потяг

Вперше з моменту деокупації Чернігова до міста прибув потяг. Ним до міста доставили гуманітарну допомогу.

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З 15 квітня у Чернігові відновлять залізничне сполучення — вперше з моменту деокупації Чернігова до міста прибув потяг. Про це повідомляє “Центр стратегічних комунікацій”.

Потяг приїхав без пасажирів, але привіз до міста гуманітарну допомогу у супроводі керівництва "Укрзалізниці". На зворотному шляху потяг забере перших пасажирів.

“Наявність налагодженого залізничного сполучення Чернігова та Києва сьогодні є особливо важливою, адже це допоможе забезпечити постраждале внаслідок дій росіян місто гуманітарною допомогою”, — йдеться у повідомленні.

Крім цього, у центрі зауважили, що вже завтра мешканці Чернігова зможуть поїхати цим потягом до Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, російські війська відкрили вогонь із мінометів по позиціях українських прикордонників у Чернігівській області.

Раніше, 4 квітня відкрився автомобільний рух із Києва до Чернігова та назад. Ще раніше у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.