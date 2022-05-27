Кабмін через дефіцит палива дозволив "Укрзалізниці" закуповувати його з-за кордону напряму

Кабінет міністрів у зв'язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийняв постанову про здійснення їх публічних закупівель в умовах військового стану, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами", - поінформував він.

За словами глави уряду, закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на "першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву".

Нагадаємо, що з великим дефіцитом палива Україна зіткнулася ще наприкінці квітня. Головними його причинами стали наслідки війни з Росією: блокада нею українських морських портів, припинення поставок із самої РФ та Білорусі, а також знищення ракетними ударами єдиного в країні діючого нафтопереробного заводу - Кременчуцького.

Спочатку українським торговцям паливом вдавалося забезпечувати потребу країни за рахунок старих запасів, проте з урахуванням знищення російськими військами українських нафтобаз дефіцит палива, зокрема для населення, був неминучим.

Кабмін у зв'язку з цим 16 травня пішов на призупинення державного регулювання цін на пальне, що призвело до їхнього помітного зростання. Проте більшість експертів та учасників ринку сумніваються, що це допоможе швидко подолати дефіцит, оскільки він насамперед викликаний логістичними проблемами.

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