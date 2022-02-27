Країни Європи одна за одною закривають своє небо для літаків РФ

Слідом за Польщею, Латвією, Литвою та Чехією інші країни також закривають небо для російських авіакомпаній.

Німеччина оголосила про закриття повітряного простору для російських літаків з 16:00 27 лютого за київським часом.

Міністр транспорту Австрії заявив, що країна закриє повітряний простір для літаків Росії.

Також своє небо для російських авіакомпаній закривають Ірландія та Данія.

МЗС Ісландії теж заявило про закриття повітряного простору для російських літаків.

І Бельгія також закриває небо для російських літаків.

Також Британія закрила свій повітряний простір для літаків країни агресора.

Італія також закрила своє небо.

24 лютого о 5-й годині почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.